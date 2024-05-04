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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

استبعاد أفشة يثير الجدل قبل مباراة الأهلي والجونة

محمد مجدى أفشة لاعب
محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى

أثار استبعاد محمد مجدي أفشة لاعب النادى الأهلى للمرة الثانية من مارسيل كولر قبل مباراة الجونة الكثير من التساؤلات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

من جانبة عقب الإعلامي أمير هشام ،على موقعة على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك ،قائلا : للمباراة الثانية على التوالي كولر يستبعد أفشة من قائمة مباراة الجونة، مع استمرار استبعاد طاهر وكريم فؤاد".

يذكر أن المستبعدين من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم من النادي الأهلى من مباراة الجونة "محمد الشناوي، وأليو ديانج، وياسر إبراهيم، وكريم الدبيس، وطاهر محمد طاهر، ومحمد مجدي أفشة، وكريم فواد، وحمزة علاء، ومحمد الضاوي كريستو، وأحمد عبد القادر ورامي ربيعة".


موعد مباراة الأهلى والجونة 


فيما أعلنت رابطة الأندية المصرية ، عن موعد مباراة الأهلى والجونة ليكون مساء اليوم السبت 4 مايو في تمام الساعة السابعة مساءا ، على أرضية استاد القاهرة الدولي، في خضم مواجهات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فيما أعلن النادي  الأهلي عن تشكيل مباراة الجونة في الدوري المصري ، ليكون في حراسة المرمى: مصطفى شوبير - محمود الزنفلي - مصطفى مخلوف ، وخط الدفاع: علي معلول – خالد عبد الفتاح – محمد عبد المنعم – محمود متولي – محمد هاني – أكرم توفيق – عمر كمال.
فيما يشكل خط الوسط من مروان عطية - أحمد نبيل كوكا – عمرو السولية – إمام عاشور – رضا سليم – كريم نيدفيد – بيرسي تاو – حسين الشحات ،خط الهجوم: أنتوني موديست – محمود كهربا – وسام أبو علي.

 

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