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محافظات

غدًا قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بكفر الزيات

الأربعاء 20/مارس/2019 - 02:48 م
غدا قطع مياه الشرب
غدا قطع مياه الشرب عن مناطق سكنيه بكفرالزيات
أحمد على
أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الغربية اليوم عن قطع المياه عن مناطق سكنية بمركز كفرالزيات غدًا الخميس من الساعة الثانية عشرة ليلا، وحتى الساعة الخامسة فجرًا .

صرح بذلك المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالغربية، بأن قطع المياه خلال تلك الفترة الزمنية المذكورة يأتي لإجراء أعمال ربط الخطوط الرئيسية الجديدة مع المحطات بمناطق مختلفة داخل نطاق مدينة كفر الزيات.

كما أعطي رئيس مجلس إدارة الشركة توجيهاته إلى مدير فرع الشركة بمركز كفرالزيات بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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