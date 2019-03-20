غدًا قطع مياه الشرب عن عدة مناطق بكفر الزيات

أعلنت شركة مياه الشرب بمحافظة الغربية اليوم عن قطع المياه عن مناطق سكنية بمركز كفرالزيات غدًا الخميس من الساعة الثانية عشرة ليلا، وحتى الساعة الخامسة فجرًا .





صرح بذلك المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالغربية، بأن قطع المياه خلال تلك الفترة الزمنية المذكورة يأتي لإجراء أعمال ربط الخطوط الرئيسية الجديدة مع المحطات بمناطق مختلفة داخل نطاق مدينة كفر الزيات.



