الكنيسة: طالبنا عند إعداد دستور 2014 بأن تكون مدة الرئاسة 6 سنوات.. فيديو

قال المستشار منصف سليمان، ممثل الكنيسة في الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وعضو المجلس الملى للكنيسة الأرثوذكسية، إن "الكنيسة تؤيد زيادة عدد السنوات الرئاسية لـ6 سنين، وعودة مجلس الشيوخ من جديد".



وأضاف "سليمان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه "طلبنا بمنح اختصاصات تشريعية كاملة لمجلس الشيوخ، والمضابط تشهد أن الكنيسة كانت تؤكد أنه لابد أن تكون 7 أو 6 سنوات عند وضع دستور 2014".



وأكد أن "الكنيسة القبطية تؤيد تعديل الدستور من مبدأ وطني بحث، ويجب أن يتضمن الدستور آلية لحل الخلافية بين غرفتين البرلمان".