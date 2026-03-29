الإشراف العام
«شكل تاني» يكشف تفاصيل صادمة في واقعة زواج طفلة بسوهاج.. والأب: بلّغت لحماية بنتي

ناقش برنامج «شكل تاني»، الذي تقدمه الإعلامية داليا وفقي على قناة صدى البلد 2، واحدة من أخطر القضايا المجتمعية، بعد تسليطه الضوء على واقعة محاولة إجبار فتاة في محافظة سوهاج على الزواج المبكر من رجل يبلغ من العمر 38 عامًا.

منع إتمام الزواج

وكشف والد الفتاة، خلال مداخلة مع البرنامج، مفاجأة صادمة، مؤكدًا أنه هو من بادر بالإبلاغ عن الواقعة، في محاولة لحماية ابنته ومنع إتمام الزواج.

وأوضح الأب في تصريحاته أن الأم والجدة كانتا متمسكتين بإتمام الزواج رغم صغر سن الفتاة، قائلًا إنه رفض الأمر بشكل قاطع، ولجأ للجهات المعنية بعد تصاعد الخلاف داخل الأسرة، خوفًا على مستقبل ابنته وسلامتها.

وأشار إلى أنه لم يجد حلًا سوى الإبلاغ، بعد إصرار الأم والجدة على تزويج الطفلة، مؤكدًا أن ما قام به جاء بدافع الأبوة والمسؤولية، وليس بدافع الخلاف الأسري.

خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة

من جانبه، أكد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، خلال مداخلة بالبرنامج، أن الواقعة تم التعامل معها فور تلقي البلاغ، مشددًا على أن الخط يتعامل بجدية مع مثل هذه الحالات لحماية الأطفال من أي خطر.

وأوضح «عثمان» أن زواج القاصرات يُعد انتهاكًا لحقوق الطفل، ويعرض الفتيات لمخاطر صحية ونفسية جسيمة، لافتًا إلى أن هناك جهودًا مستمرة لرصد مثل هذه الحالات والتدخل السريع لمنعها.

https://www.youtube.com/watch?v=xUlJkqN9bDk

