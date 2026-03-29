ما هنشوف ضفرها.. المطرب الشامي يرد على تساؤلات حول زواجه

ظهر المطرب الشامي في مقطع فيديو للرد على تساؤلات متابعيه في لايف عبر تطبيق “إنستجرام”.

ووجه أحد المتابعين تساؤلا للشامي حول زواجه ومشاركتهم الفعاليات، ليرد عليه بمزاح قائلا: «ما هتشوف ضفرها لمرتي.. إنت عاوزنا نرقص على تيك توك ونعمل حركات.. لأ أنا مرتي هتكون غير بس تيجي».

أغاني المطرب الشامي

في شهر يونيو 2025، أطلق النجم الشّاب الشامي ديو غنائيا جديدا، جمعه بالنجم تامر حسني، حمل عنوان "ملكة جمال الكون"، في عملٍ فنيّ متنوّع يجمع بين إيقاع الدبكة والمقسوم، في قالبٍ شرقيّ عصري.

وقدّم الشامي وتامر حسني توليفةً متكاملة من الإبداع، إذ تولّيا معًا الغناء، وشاركا أيضا في كتابة الكلمات وتلحين الأغنية.

وتولّى الشامي واليان دبس مهمة التوزيع الفني، فقدّما عملاً استثنائيًا أضفيا عليه نكهةً شرقيّة مميزة، ممّا عزّز من إيقاع الاغنية وأجوائها الصيفيّة.

أمّا تامر حسني فتولّى بنفسه مهمّة الإخراج، وقد صُوّر العمل في لبنان وتحديداً في منطقة الدامور، المعروفة بطبيعتها الساحرة وببحرها الأزرق.