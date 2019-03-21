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فن

في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق

الخميس 21/مارس/2019 - 02:48 م
جينفير لوبيز
جينفير لوبيز
شروق ابراهيم
الأم تستطيع القيام بدورها ودور الأب في آن واحد، ولكن لا يستطيع الرجل أن يمارس الدورين أو حتى دوره بدون شريكة حياته، وضرب المثل في ذلك عدد من نجمات هوليوود اللاتي حافظن على أبنائهن والأمومة رغم انكسار الانفصال ومرارة الطلاق.

وفي عيد الأم، نرصد لكم أجمل الأمهات من نجمات هوليوود:

-انجلينا جولي:
تتحمل النجمة العالمية انجلينا جولي مسؤولية 6 أبناء شرعيين وبالتبني بمفردها بعد انفصالها عن النجم العالمي براد بيت، وبالإضافة لذلك مواصلة مشوارها الفني في عالم التمثيل والإخراج، وفضلا عن ذلك احتفاظها بمقومات جمالها رغم بلوغها الـ43.

-جينفر جارنر:
ونفس الامر مع النجمة الأمريكية جينفير جارنر التي تعيش مع ابنائها الثلاثة من النجم العالمي بن افليك، وترافقهم في تدريباتهم الرياضية.

والطلاق لم يزيدها إلا قوة وإصرارا لتصبح قدوة كامرأة جميلة وأم مذهلة وسيدة ناجحة في أعمالها.

-بريتني سبيرز:
لم تيأس بريتني سبيرز رغم تعرضها لاخفاقات وسقاطات في حياتها الشخصية، ولدى بريتني طفلين هما شون فيدرلاين، جايدن جيمس فيدرلاين التي وهبت لهما حياتها الشخصية وتمضي معاهما اوقاتا طويلة بالرغم من انشغالتها الفنية.

-جينفير لوبيز:
تصف النجمة العالمية جينفير لوبيز دائما طفليها التوام " ايمي وماكس" من زوجها السابق مارك انتوني، بأنهما أهم شيء في حياتها ولا يوجد منافس لهما، ولا يوجد ايضا أجمل من لوبيز البالغة من العمر 49 عامًا التي لطالما تقدم بها السن أثبتت أنها أسطورة لن تتكرر في عالم الغناء والاستعراض.

واعترفت لوبيز في حوار صحفي أن أبنائها أعطوها درسا فى الحياة حول القوة والمثابرة لأنها عاشت اصعب ايام حياتها خلال فترة الطلاق.

وأضافت النجمة ذات الأصول اللاتينية: "نحن نفهم بعضنا البعض ونتواصل بشكل جيد في الوقت الذي لا يستطيع فيه الأشخاص القيام بذلك".
في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق
في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق
في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق
في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق
في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق
في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق
في عيد الأم.. نجمات عالميات مارسن دور الأمومة والأبوة بعد الطلاق

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