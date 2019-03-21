مميش للنواب: إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر نهاية العام

استقبل مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس محمد السلاب وكيل اللجنة، التي تزور المحافظة لمتابعة أعمال التنمية والتطوير في مشروعات المنطقة الاقتصادية.



وأوضح مميش أن القطاع الشمالي للمنطقة يشهد خلال العام الحالي الانتهاء من مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة إجمالية 150 ألف م3/يوميا، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ويتم العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية منها إلى 250 ألف م3/يوم بعد الانتهاء من المرحلة الأولى منها.



وأضاف مهاب مميش أن المرحلة الأولى من مخطط الطرق في القطاع الشمالي بشرق بورسعيد الجديدة سيتم الانتهاء منها بطول 60 كيلومترا طوليا ومرحلة ثانية تبلغ 40 كيلومترا بمساحة إجمالية 100 كيلومتر طولي.



وعن موقف محطة الصرف بشرق بورسعيد، قال رئيس الهيئة إن هناك محطة معالجة حالية بقدرة 500 م3/يوميا، مشيرا إلى أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع محطة المعالجة الأخرى بطاقة 150 ألف م3/ يوم بنهاية عام 2020، على أن تم تنفيذ مرحلة عاجلة منه بطاقة 25 ألف م3/يوميا و4 محطات رفع وشبكات ري بجانب شبكات صرف.



وزار الوفد خلال جولته مشروع الأنفاق بالإسماعيلية ومشروعات الاستزراع السمكي ببورسعيد وأعمال التطوير بميناء شرق بورسعيد بعد الانتهاء من تنفيذ الأرصفة وأعمال التكريك وتنفيذ ساحات التداول.



كما زار الوفد شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية أكبر مطور صناعي بالقطاع الشمالي والتي تقوم بتنمية وتطوير مساحة 16 مليون متر مربع منها 4 ملايين مرحلة أولى. وحضر اللقاء بعض قيادات المنطقة الاقتصادية.