محمد صلاح ضمن أشهر 100 رياضي في العالم.. تعرف على ترتيبه

حل النجم المصري الدولي محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، ضمن قائمة أشهر 100 رياضي حول العالم، حسب شبكة ESPN الأمريكية.



وجاء محمد صلاح في المركز الـ30 بين قائمة الأكثر شهرة، وهو الدولي المصري الوحيد من صفوف ليفربول في القائمة.



وكتبت الشبكة الأمريكية عن صلاح: "سجل مهاجم مصر العديد من الأهداف التي لا تنسى لفريق ليفربول، لكن اللحظة التي لن ينساها المشجعون هي التي أسقط فيها سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا مايو الماضي، لقد ترك الملعب باكيا بسبب إصابة في الكتف، لتتقلص فرص فريقه في التتويج بالبطولة وتنخفض آمال منتخب مصر في المونديال".



جدير بالذكر أن كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس يتواجد في المركز الأول، يليه ليبرون جيمس نجم كرة السلة، ثم ليونيل ميسي أسطورة برشلونة.



نيمار مهاجم باريس سان جيرمان حل في المركز الرابع، بينما تواجد نجما التنس روجيه فيدرير ورافاييل نادال في المركزين السادس والثامن.