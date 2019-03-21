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ديني

داعية إسلامي: جميع غزوات الرسول كانت دفاعا عن الأرض.. فيديو

الخميس 21/مارس/2019 - 07:29 م
غزوات الرسول
غزوات الرسول
محمد شحتة
قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن بعض الناس يتحدث عن الإسلام وكأنه مندوب عن الدين ويتحدث في الدين بكلام لا يمت إليه بصلة وبالتالى يشوه صورة الدين.

وأضاف عبد المعز، في لقائه على فضائية "دي إم سي"، أن جميع غزوات الرسول - صلى الله عليه وسلم - كانت دفاعية عن الأرض ولا يوجد غزوة بدائية مع الأعداء، فكلها كانت رد فعل.

وأشار إلى أن الكفار لا يقتلون بمجرد كفرهم وإنما يقتلون لاعتدائهم، حتى أن المسلم مطالب بالصلح بين الطائفتين المؤمنين الذين وقع بينهم قتال، لقوله تعالى "إِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللّه".

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