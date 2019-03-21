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فن

منى هلا تتسلم جائزة ليل خارجي بالأقصر وتهديها لروح أسامة فوزي

الخميس 21/مارس/2019 - 10:38 م
صدى البلد
سعيد فراج
تسلمت الفنانة منى هلا مساء اليلوم، جائزة لجنة التحكيم التي فاز بها فيلمها ليل خارجي في المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.

منى أهدت الجائزة للمخرج الراحل أسامة فوزي، الذي رحل منذ عدة أشهر وصادفت أيام المهرجان ذكرى ميلاده وبكت منى بعد اهداءه الجائزة.

منى تسلمت الجائزة في حضور هالة لطفي منتجة الفيلم، وشريف الدسوقي أحد أبطاله، وهو الفيلم المصري الوحيد في هذه المسابقة.

الفيلم انتاج شركة حصالة وتوزيع أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من ”كانون“ بالشرق الأوسط - و نجوم إف إم.

ومثل مصر في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ٢٠١٨، و شارك في مهرجاني مراكش، وستوكهولم، وذلك بعد عرضه العالمي الأول في تورونتو الذي حاز اعجاب النقاد وبيعت كل تذاكل حفلاته.

وتدور أحداثه عن ثلاثة أشخاص من عوالم لا يمكن أن تتلاقى يجدون انفسهم مضطرين لقضاء ليلة سويا، يخالفون فيها شكل الحياة التي اعتادوها، ”مو“ المخرج الشاب الذي يصارع من أجل عمل فيلمه الجديد، ”توتو“ بائعة الهوى التي تقابلهم للمرة الأولى، و”مصطفى“ سائق التاكسي الذي تتحول ليلته لصراع بينه وبين ”مو“ يحاول كلا منهما اثبات القوة والقيادة، بينما تقع ”توتو“ بين رحي هذا الصراع. في تجربة تستغرق ليلة كاملة يكتشفون فيها القاهرة في اعماقها الشعبية في ظلام الليل، ويعيدون اكتشاف ما ظنوا انهم يعرفونه عن أنفسهم وعن علاقاتهم، و يحاول ”مو“ معرفة كيف يستطيع ثلاثة افراد من ثلاثة طبقات اجتماعية مختلفة، وتوجهات اخلاقية وفكرية متباينة، التعايش داخل عربة تاكسي صغيرة في مدينة مزدحمة.

الفيلم بطولة كل من كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم ومشاركة متميزة لعدد كبير من النجوم من ضيوف الشرف هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد.
ومن تأليف شريف الالفي وإخراج أحمد عبد الله السيد.

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