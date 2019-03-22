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فن

تامر عاشور يطرح جميع أغنيات ألبومه الجديد أيام

الجمعة 22/مارس/2019 - 12:31 ص
صدى البلد
محمد نبيـل
طرح تامر عاشور جميع أغانى ألبومه الجديد "أيام" من إنتاج شركة all about arts ويضم 12 أغنية، واعتمد على خطة جديدة في طرح ألبومه الغنائي، وأطلق أربع أغانيات من الألبوم على مدى ساعات بعدها طرح الألبوم كاملا.

يذكر أن ألبوم تامر عاشور "أيام"، من إنتاج شركة all about arts ويضم 12 أغنية هم:

1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع النابلسي.

2 - "حبيبي أنت حبيبي" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسي.

4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولي، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكي، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامي دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

6 - "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع النابلسي.

7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع آسر عاشور.

8 - "في بالي" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

9 - "بقالي زمان" من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسي.

10- " سلام" من كلمات محمد رفاعي، وألحان محمد يحيي، وتوزيع النابلسي.

11 - "مرة" من كلمات تامر حسين، وألحان شادي حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسي.

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