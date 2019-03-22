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رياضة

زكريا ناصف مهاجما تويتة وائل رياض: عيب العالم يقول علينا إيه.. فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 03:11 ص
زكريا ناصف
زكريا ناصف
عمرو ابوبكر
هاجم الكابتن زكريا ناصف، تدوينة وائل رياض، المدرب المساعد للمنتخب الأوليمبي، عبر حسابه على «تويتر»، والتي قال فيها: «إلى اللاعبين المقيمين في الخارج ويلعبون في الدوريات الأوروبية من مواليد 97 حتى مواليد 2000 نوجه عنايتكم بوجود تدريب مع المنتخب في إسبانيا.. برجاء التواصل معي على الخاص».

وأضاف «ناصف» خلال برنامج «الماتش»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «مش ده الأسلوب الأمثل للبحث عن لاعبين مصريين للانضمام للمنتخب الأوليمبي، وهناك أساليب أخرى تليق بالمنتخب»، متابعًا: «خاطب الفيفا تبعتلك أسماء اللاعبين المقيدين في السجلات في الأعمار المطلوبة، ولازم تبعت جواب رسمي للنادي، يوافق أو يرفض».

وأردف ناصف قائلًا: «العالم يقول علينا ايه؟.. ومين قالك إن كل المصريين يعرفوا عربي عشان يتواصلوا معاك أنت ومحمد شوقي اللي كتب نفس التويتة، ده اسمه عدم دراية بأصول إدارة الكرة».

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