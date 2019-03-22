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رفع آذان الجمعة والخطبة بحضور رئيس وزراء نيوزيلندا.. بث مباشر

الجمعة 22/مارس/2019 - 02:44 ص
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
رفع مؤذن المسجد الذي تعرض لهجوم إرهابي الجمعة الماضية نيوزيلندا، آذان الجمعة ، وسط حضور كبير من المواطنين ، وعلى رأسهم رئيس وزراء نيوزيلندا ، وعقب إنتهاء الأذان صعد الخطيب المنبر لتلاوة أول خطبة بعد الحادث .

واصلت السفيرة نبيلة مكرم -وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج- هاتفيًا مع برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة dmc: حيث أشارت إلى إعلان السلطات النيوزلندية وجود 4 شهداء مصريين في حادث نيوزيلاندا الإرهابي، موضحة أنها تواصلت مع مؤسسة مصر الخير لنقل الجثامين لمثواهم الأخير بمصر في حال طلب أسرهم ذلك.

وأضافت أن الحكومة النيوزيلاندية قد أعلنت تحملها تكلفة نقل الجثامين كل إلى بلاده، وأن التحقيقات ما زالت مستمرة لتبين ما إذا كان هناك ضحايا آخرين أم لا، مؤكدة وقوف وزارة الهجرة والبعثة المصرية بنيوزيلاندا إلى جوار الأسر المصرية هناك، وتابعت أن الإرهاب لا دين له، بالرغم من أن نيوزلندا تتميز باحتضان الثقافات والديانات إلا أن الإرهاب الأسود الذي لا دين له يستهدف المسلمين في المساجد والأقباط في الكنائس، بما يؤكد ضرورة تعاون جميع الدول كلها في مُكافحة الإرهاب، مع ضرورة الاهتمام بالشباب والتنسيق والتعاون لحماية هؤلاء الشباب من خلال وثيقة تعاونية مُشتركة للتصدي لهذه الظاهرة الأليمة.

ومن جانبها وجهت الإعلامية هبة ماهر كل الشكر للوزيرة على النشاط وسرعة الاستجابة لكل ما يتعلق بالمصريين في الخارج.

وكانت السفارة المصرية بنيوزيلاندا قد تواصلت مع أهالي الضحايا، وتمثلت الأسماء المؤكدة حتى الآن من الشهداء في الآتي:
١-الشهيد منير سليمان (٦٨ سنة)
٢-الشهيد أحمد حمال الدين عبد الفني (٦٨ سنة)
٣- الشهيد أشرف المرسي
٤- الشهيد أشرف المصري

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