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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: انعقاد الجمعية العامة للتحالف الوطني بداية حقيقية لكيان أهلى تنموي كبير

النائب محمد الجارحي
النائب محمد الجارحي

أشاد النائب محمد الجارحي عضو مجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الاهلي، مباركاً لمصر والمصريين إنشاء هذا الكيان التنموي والخدمي الكبير.

وقدم الجارحي الشكر للرئيس السيسي لدعمه المستمر لكيانات ومؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وعبر عن تقديره لجهود اللجنة المؤقتة التى أنشأها الرئيس السيسي لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس التحالف الوطني وصولاً لاجتماع الجمعية العامة للتحالف لانتخاب مجلس أمناء له للمرة الأولى منذ إنطلاقه.

واعتبر الجارحي انعقاد الجمعية العامة للتحالف اليوم تنفيذاً للقرار الجمهوري خطوة محورية وبداية حقيقية لكيان أهلى تنموي كبير، كونه يؤسس لعمل التحالف بشكل مؤسسي من خلال تشكيل مجلس أمناء التحالف خلال اجتماع الجمعية العامة للتحالف اليوم التى تضم 36 مؤسسة وهيئة وكيان عام وأهلي وخاص.

وأوضح الجارحي أن انتخاب مجلس أمناء التحالف اليوم سيعزز مستوى التنسيق والشراكة بين كافة المؤسسات لتنفيذ الجهود التنموية والخيرية، وخاصة مع تشكيل هيئات التحالف تنفيذاً للقرار الرئاسي.

وأشار الجارحي إلى أن التحالف الوطني منذ انطلاقه ولد كبيراً وأصبح له قانون خاص ينظمه وهو القانون رقم 171 لسنة 2023 لتنظيم أعماله باعتباره تحالف غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري؛ لتعبئة الجهود الفردية والجماعية وتنقية توحيد بيانات المستفيدين؛ بما يساهم فى تحقيق مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ووصول الدعم المجتمعي والإنساني لمستحقيه بشكل محوكم.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي النائب محمد الجارحي مجلس النواب

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