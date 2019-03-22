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مدير بحوث أمراض النباتات يتفقد الحالة المرضية للقمح بـ الدقهلية..صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:49 م
الدكتور أشرف السعيد
الدكتور أشرف السعيد خليل مدير معهد بحوث امراض النباتات
جمال صلاح الدين
أجرى الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث امراض النباتات، زيارة ميدانية لمحافظة الدقهلية ومراكزها المختلفة للوقوف على الحالة المرضية لمحصول القمح بحقول المزارعين.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

واطمأن "السعيد"، علي الحالة المرضية لأصناف القمح المختلفه كما حضر يوم الحقل المقام بقريه شبرا سندي مركز السنبلاوين والذى يضم جمع غفير من المزارعين وناشدهم بضرورة الإلتزام بإتباع السياسة الصنفيه والارشادات الخاصة بزراعة وإنتاج ومكافحه امراض وافات القمح.

استمع مدير معهد بحوث امراض النباتات، لهم والإجابة علي جميع التساؤلات وفى نهاية الزيارة تم الاجتماع مع باحثى قسم بحوث امراض القمح وشدد على المرور والمتابعة الميدانية الدورية لاصناف القمح المنزرعة على مستوى الجمهورية وكتابة تقارير بالحالة المرضية اولا بأول للوقوف على آخر المستجدات
مدير بحوث أمراض النباتات يتفقد الحالة المرضية للقمح بـ الدقهلية..صور
مدير بحوث أمراض النباتات يتفقد الحالة المرضية للقمح بـ الدقهلية..صور
مدير بحوث أمراض النباتات يتفقد الحالة المرضية للقمح بـ الدقهلية..صور
مدير بحوث أمراض النباتات يتفقد الحالة المرضية للقمح بـ الدقهلية..صور
مدير بحوث أمراض النباتات يتفقد الحالة المرضية للقمح بـ الدقهلية..صور
مدير بحوث أمراض النباتات يتفقد الحالة المرضية للقمح بـ الدقهلية..صور
مدير بحوث أمراض النباتات يتفقد الحالة المرضية للقمح بـ الدقهلية..صور

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