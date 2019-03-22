شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

حضر عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية والإعلاميين، عقد قران ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق الذى عُقد اليوم بمسجد الشرطة فى مدينة السادس من أكتوبر.



جاء فى مقدمة الحضور كهربا صانع ألعاب الزمالك الحالى وأحمد حسن المشرف على الكرة بنادى بيراميدز ووائل جمعة نجم الأهلى السابق بجانب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة كما حضر العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى ومصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك السابق والحسينى سمير نجم السلة السابق والإعلامى عمرو الليثى ومصطفى سيف العمارى عضو مجلس الزمالك السابق.



كما حرص على التواجد لتقديم التهنئة لسليمان أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، هانى العتال نائب رئيس الزمالك، أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق بجانب ضياء السيد وعصام الحضرى وطارق قنديل عضو مجلس الأهلى وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ومحمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق.