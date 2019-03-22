ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

الجمعة 22/مارس/2019 - 08:05 م
عقد قران نجلة أحمد
عقد قران نجلة أحمد سليمان
عمرو ابوبكر
حضر عدد كبير من نجوم كرة القدم المصرية والإعلاميين، عقد قران ابنة أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادى الزمالك السابق الذى عُقد اليوم بمسجد الشرطة فى مدينة السادس من أكتوبر.

جاء فى مقدمة الحضور كهربا صانع ألعاب الزمالك الحالى وأحمد حسن المشرف على الكرة بنادى بيراميدز ووائل جمعة نجم الأهلى السابق بجانب حمادة صدقى المدير الفنى للجونة كما حضر العامرى فاروق نائب رئيس الأهلى ومصطفى عبد الخالق عضو مجلس الزمالك السابق والحسينى سمير نجم السلة السابق والإعلامى عمرو الليثى ومصطفى سيف العمارى عضو مجلس الزمالك السابق.

كما حرص على التواجد لتقديم التهنئة لسليمان أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، هانى العتال نائب رئيس الزمالك، أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق بجانب ضياء السيد وعصام الحضرى وطارق قنديل عضو مجلس الأهلى وإسلام الشاطر نجم الأهلى السابق ومحمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق.
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق
شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

ترشيحاتنا

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي في باريس

البرلمان: السيسي غلب الواجب الإنساني على الوظيفي بشأن المعاشات

رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان يقودان هجوم المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا

رسميا.. الكاف يحقق فى محاولة تسميم لاعبي فيتا كلوب الكونغولي بتنزانيا

شاهد.. الفيديو المتسبب في وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

ليس محمد صلاح.. وائل جمعة يكشف خطة ريال مدريد لخطف نجم ليفربول

داعية: تجسس المرأة على هاتف زوجها منهي عنه شرعا

طلب جديد من الكاف بشأن استضافة ملعب برج العرب مباريات الأهلي والزمالك

وزير الأوقاف يحذر من مقولة يرددها العامة.. فيديو

خطيب الحرم المكي: كلمتان ترددهما الملائكة عند تحية المؤمنين في الجنة

بكري لـ السيسي: الناس بتدعيلك.. وتستحق المساندة بعد انحيازك للشعب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 15 صورة من عقد قران ابنة عضو مجلس الزمالك السابق

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

فيديو

ملخص وأهداف ودية المنتخب الأوليمبي وأمريكا.. فيديو
المنتخب الأوليمبي يضرب أمريكا بثنائية ودية استعدادا للأولمبياد.. فيديو
صادق يضيف ثاني أهداف المنتخب الأولمبي في مرمى أمريكا.. فيديو
عادل حسن: ننادي بتشديد العقوبة على سارقي البالوعات لهذا السبب..فيديو
شيرين عبد الوهاب في حفلها بالبحرين: هنا أتكلم براحتي في مصر يسجنوني.. وهاني شاكر: مصرة على الإساءة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟