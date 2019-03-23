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ديني

علي جمعة يوضح حقيقة النظر إلى وجه الأم عبادة والولد كسبا لأبيه

السبت 23/مارس/2019 - 11:00 ص
النظر لوجه الأم
النظر لوجه الأم
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه قد سمى الشرع الحنيف الولد كسبا لأبيه، فقد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه».

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، أنه قال -صلى الله عليه وسلم- : «إن أولادكم من كسبكم؛ فكلوا من كسب أولادكم»، منوهًا بأنه قيل للحسن البصري: ما البر؟ قال: الحب والبذل ، وقيل: وما العقوق؟ قال: أن تهجرهما وتحرمهما. ثم قال : النظر إلى وجه الأم عبادة، فكيف برها؟.

وأضاف أن في قوله تعالى: « وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً» قال ابن عباس: يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، فلا يغلظ لهما في الجواب، ولا يحد النظر إليهما، ولا يرفع صوته عليهما.

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