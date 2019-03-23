برامج تدريبية لشيوخ ونظار المعاهد ومعلمي التربية الفنية

تبدأ اليوم السبت 23 مارس 2019 ، بقاعات التدريب بمعهد فتيات أسوان النموذجى ، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات شيوخ ونظار المعاهد .
ويتم التدريب على أعمال الامتحانات، والاجازات، والترقيات، ومهام شيخ المعهد .
وفى نفس السياق أيضا، يبدأ اليوم السبت، البرنامج التدريبي لمعلمي التربية الفنية وذلك على مدار ثلاثة أيام يعقد فيها ورش عمل لثقل مواهب معلمى مادة التربية الفنية بالمنطقة.
ويتم التدريب على أعمال الامتحانات، والاجازات، والترقيات، ومهام شيخ المعهد .
وفى نفس السياق أيضا، يبدأ اليوم السبت، البرنامج التدريبي لمعلمي التربية الفنية وذلك على مدار ثلاثة أيام يعقد فيها ورش عمل لثقل مواهب معلمى مادة التربية الفنية بالمنطقة.