برامج تدريبية لشيوخ ونظار المعاهد ومعلمي التربية الفنية

تبدأ اليوم السبت 23 مارس 2019 ، بقاعات التدريب بمعهد فتيات أسوان النموذجى ، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات شيوخ ونظار المعاهد .



ويتم التدريب على أعمال الامتحانات، والاجازات، والترقيات، ومهام شيخ المعهد .



وفى نفس السياق أيضا، يبدأ اليوم السبت، البرنامج التدريبي لمعلمي التربية الفنية وذلك على مدار ثلاثة أيام يعقد فيها ورش عمل لثقل مواهب معلمى مادة التربية الفنية بالمنطقة.