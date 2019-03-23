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تعليم

برامج تدريبية لشيوخ ونظار المعاهد ومعلمي التربية الفنية

السبت 23/مارس/2019 - 02:11 ص
الأزهر
الأزهر
محمد شحتة
تبدأ اليوم السبت 23 مارس 2019 ، بقاعات التدريب بمعهد فتيات أسوان النموذجى ، فعاليات البرنامج التدريبي لتنمية مهارات شيوخ ونظار المعاهد .

ويتم التدريب على أعمال الامتحانات، والاجازات، والترقيات، ومهام شيخ المعهد .

وفى نفس السياق أيضا، يبدأ اليوم السبت، البرنامج التدريبي لمعلمي التربية الفنية وذلك على مدار ثلاثة أيام يعقد فيها ورش عمل لثقل مواهب معلمى مادة التربية الفنية بالمنطقة.

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