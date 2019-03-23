مياه البحر الأحمر تنظم حملات توعية ميدانية ولقاءات مباشرة لرفع الوعى المائي

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بمناطق الاتوبيس والدهار، اليوم، حملات للتوعية الميدانية ولقاءات مباشرة مع المواطنين للتعريف بأهمية المياه وضرورة ترشيد استهلاكها.



وحثت الشركة، على هامش الاسبوع المائى تحت شعار " كل نقطة بتفرق "، المواطنين على عدم إهدار مياه الشرب واستخدامها في غير الأغراض المخصصة لها بالإضافة إلى التوعية بالحفاظ على شبكات الصرف الصحى و عدم إلقاء المخلفات بها مما يعرض بعض المناطق للطفح ويتسبب في معاناتهم، كما تم تعريفهم بحجم الاعتمادات المالية التى تقدمها الدوله لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والتى تتطلب من المواطن التعامل الجيد مع هذه الشبكات.



ووزع فريق التوعية مطبوعات ومطويات وهدايا رمزية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية وكذلك التوعية بالخدمات المقدمة من قبل الشركة وفي مقدمتها خدمة تطهير الخزانات من خلال فرق متخصصه وبأسعار رمزية وخدمة الخط الساخن 125، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور.



بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالوسائل التى قامت الشركة باستحداثها لتحسين مستوى الخدمات التى يتم تقديمها للمواطن وفى مقدمتها خدمة الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه و تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 والخاص بتلقي الشكاوى المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى ليتمكن الاهالى من الاستفادة من التطبيق



واستعانت الشركة ببعض الشباب من المنطقة قادر على التوعية بتلك القضية فى نطاق إقامته ولاستمراية رفع الوعى لدى اهالى هذه المناطق، كما تم التنسيق مع الرائدات الريفيات لتنفيذ ورش لتعليم أعمال السباكة الخفيفة للسيدات بجمعية أبناء الشيخ عيسي على هامش الاسبوع المائي.

