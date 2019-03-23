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عمرو أديب يكشف سر تحطيم الفراعنة أنف أبو الهول.. فيديو

السبت 23/مارس/2019 - 11:28 م
أبو الهول
أبو الهول
حمزة شعيب
كشف الإعلامى عمرو أديب، عن السر وراء تحطيم الفراعنة لأنوف التماثيل، وأشهرها أبو الهول موضحا أن بعض العلماء فى الخارج أرجعوا السبب إلى أن القدماء المصريين كانوا يرون أن تحطيم الانف يمنع التنفس وبالتالى يعنى عدم الرجوع إلى الحياة".

وأكمل أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،:" الغرب عندهم هوس بالحضارة المصرية وبكل تفاصيلها حتى تحطيم أنوف الفراعنة لم يتركوها".

ومن جانبه قال زاهى حواس، عالم الآثار المصرية ووزير الاثار الاسبق، "تفسيرى للقطع الأثرية المكسرة أنوفها ومعظمها خلال عصور الإضحملال، عدم رضا القدماء وقتها عن صاحب التمثال نفسه سواء كان مسئولا أو حاكمًا".

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