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أخبار البلد

الوكالة الأمريكية للتنمية تكرم عددا من مسئولي القطاع العام والخاص

الخميس 16/مايو/2019 - 10:04 م
جانب من المشاركين
جانب من المشاركين
محمود نوفل
أقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر هذا الأسبوع حفل إفطار بمشاركة العديد المسئولين في الحكومة المصرية والقطاع الخاص وأساتذة الجامعات والمنظمات غير الحكومية.

وقالت الوكالة في بيان لها "شرُفنا بتكريم العديد من شركائنا من الحكومة المصرية والقطاع الخاص وأساتذة الجامعات والمنظمات غير الحكومية لتفانيهم وعملهم الدؤوب والتزامهم بتحقيق الرخاء الدائم للمصريين".

وأتمت الوكالة بيانها قائلة "نتقدم بتهانينا الحارة لشركائنا وأصدقائنا ولجميع المصريين ممن يحتفلون بهذا الشهر الجليل الكريم و "رمضان كريم".

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