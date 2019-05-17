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برنامج حياتى حلقة 12 .. اتيكيت التعامل بين الزوجين .. نصائح ذهبية لحياة هادئة

الجمعة 17/مايو/2019 - 03:31 م
فن التعامل بين الزوجين
فن التعامل بين الزوجين
ريهام قدرى - اسماء محمد
قالت هبة خليفة خبيرة الإتيكيت، إن الجميع يحلم بعيش حياة زوجية سعيدة يسودها الحب والمودة وتخلو من الصراع والشجار، ولكن لتحقيق هذا الحلم على الرجال والنساء معرفة أصول وقواعد فن الاتيكيت داخل الحياة الزوجية.

وقدمت فى حلقة برنامج "حياتى" المذاع على موقع "صدى البلد" الإخبارى، مجموعة من القواعد والنصائح التي تضمن السعادة والحياة الزوجية الهادئة منها:

- الابتعاد عن الأنانية نهائيا، وعلى سبيل المثال لا يترك الرجل زوجته فى المنزل وهو يجلس ويلهو مع أصحابه على المقهى.
- أن تتعلم الزوجة مهارة: كيف ومتى تطلب ما تريد، حيث تختار الوقت المناسب لتخبر زوجها بالطلب الذى تريده حتى تتمكن من الحصول عليه.
- وضع الاختيارات أمام الزوج من أكثر الأمور التي تجعله ينفذ الطلب: مثال عند طلب الذهاب معه للتسوق يجب إعطاؤه عددا من الاختيارات كـ"نخرج الجمعة أم السبت".
- المجاملة وتجنب الانتقاد السلبى من قبل الطرفين، مثال إن وجد الزوج الأكل مالح يقول لزوجته "تسلم ايدك الاكل حلو لكن خلى بالك المرة الجاية من كمية الملح".

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