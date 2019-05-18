استعجال التحريات في حريق مخزن مول تجارى بحارة اليهود

أمرت النيابة العامة باستعجال تحريات الأجهزة الأمنية وتقرير المعمل لجنائي في واقعة نشوب حريق في مخزن بمول تجارى بحارة اليهود.



وكان العميد محمد البندارى مدير عمليات مرور القاهرة قد تلقى اخطار بنشوب حريق بالطابق السادس فى مخزن اسكسوارات حريمى بعقار تجارى ، على الفور تم توجيه رجال المرور وتم فرض كردون مرورى وتحويل اتجاه السيارات لحين الانتهاء من البلاغ.



فى الوقت الذى تم الدفع فيه بـ٤ سيارات اطفاء وسلم هيدروليكى الذين تمكنوا من محاصرة كرات اللهب قبل ان تمتد لباقى المول التجارى ، واقتصرت التلفيات على احتراق محتويات المخزن بالكامل دون ان تمتد لباقى المحلات والمخازن المجاورة وتبين ان المخزن على مساحة ١٠٠ متر تقريبا ، تم تحرير محضر وجار العرض على النيابة للتحقيق.