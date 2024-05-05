أثناء حضوره القداس بالكاتدرائية المرقسية.. يمامة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

قدم الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، باسمه وأعضاء الهيئة العليا والبرلمانية وجموع الوفديين، بخالص التهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد، متمنيًا لهم المحبة والسلام.

وقال الدكتور عبدالسند يمامة، أثناء حضور قداس عيد القيامة بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية إنه يتمني السعادة والخير لجميع المسيحيين، داعيًا الله أن يحفظ مصر فى أمن وأمان، مؤكدًا أن الأعياد فرصة متجددة لإظهار المودة والمحبة فيما بين أشقاء الوطن.

وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أن تاريخ الكنيسة المصرية يضرب أروع الأمثلة فى الوطنية التى يحتذى بها على مر العصور ،مشيدا بحكمة قداسة البابا تواضروس ومواقفه الوطنية منذ توليه كرسي البابوية.

وحضر قداس عيد القيامة بصحبة رئيس الوفد اللواء السفير نور مساعد رئيس الحزب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب والكاتب الصحفي شريف عارف مدير معهد الدراسات السياسية والمستشار الإعلامي للوفد وصفوت لطفى مستشار ومساعد رئيس الحزب لشئون المواطنة ورئيس لجنه المواطنة و عماد ابراهيم مساعد رئيس الحزب لشئون الإدارة المحلية ونائب رئيس لجنة المواطنة والمهندس مدحت الدويرى مقرر لجنة المواطنة والفى صموئيل عضو لجنة المواطنة.