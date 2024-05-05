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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أولوية المرور تودي بحياة سائق توك توك على يد زميله بطنطا.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حالة من الصدمة انتابت أهالي طنطا، عقب مق.تل سائق توك توك على يد زميله لسبب غير متوقع، المتعلق بأولوية المرور، فما كان من المتهم إلا أن طعن المجني عليه من أجل هذا السبب الصادم وإنهاء حياته، وسط ذهول المارة. 


تفاصيل الواقعة


كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طنطا بمديرية أمن الغربية من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" - له معلومات جنائية) وبها جروح طعنية.


وبالانتقال وبسؤال والدته إتهمت (سائق مركبة "توك توك" - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة المركز) بالتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته لخلافات أولوية المرور حال سيرهما بالمركبتين خاصتهما بدائرة المركز. 


وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية تم ضبطه.. وإعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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