ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

محافظ البحر الأحمر يكلف بحصر المستحقين للمنازل البديلة للعشوائيات

السبت 18/مايو/2019 - 09:34 ص
صدى البلد
إبراهيم جادالله
كلف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، رؤساء مدن المحافظة باستهداف المناطق العشوائية والمنازل غير الآمنة ووضع حصر دقيق للمستحقين للمنازل البديلة للعشوائيات بدلا من المنازل غير الآمنة وغير اللائقة حتى يتم عمل منازل لائقة لهم والقضاء على العشوائيات.

وشدد المحافظ على مسؤولي مجالس المدن بالمحافظة بضرورة عمل بحث اجتماعي لسكان المناطق ذات الخطورة الداهمة ليتم استهدافهم خلال خطة تطوير العشوائيات.

وأوضح عبدالله أنه يجب تحديد الموقف الكامل لجميع المستحقين عن طريق معرفة كافة أولويات الدعم التى تم أخذها من الدولة من مساكن أو أراض لهم حتى يتم تحديد المعاملة المالية المناسبة لهم، مشيرا إلى أنه يجب توصيف كل حالة من حالات المستحقين وعرضها على اللجنة التي ينطبق عليها الشروط والضوابط من عدمه.

وشدد المحافظ على جهاز التعمير والإسكان بسرعة الانتهاء من البنية التحتية للمساكن البديلة للعشوائيات بمدن المحافظة وضرورة الانتهاء من أعمال توصيل وتركيب كافة المرافق الخاصة بمشروعات تطوير العشوائيات.

ترشيحاتنا

فنان وحيد أوقعه في الفخ.. رامز جلال ضحية برنامج مقالب شهير

الأرصاد: الطقس اليوم حار خلال ساعات النهار لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 35

شاهد.. المصري معروف بالجدعنة.. شاب ينقذ طفلا أثناء سقوطة من الدور الثالث

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

بسبب الإعياء الشديد.. هبوط اضطراري لطائرة سعودية ووفاة أحد قائديها

تترك طفلها بمفرده 10 ساعات يوميا.. القبض على مصرية في الكويت بتهمة الإهمال

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بولاق لـ المهندسين.. عاش هنا يوثق نجومية حمدى أحمد وأسرار استبعاده من ريا وسكينة بطلب من شادية .. وكواليس حبسه على يد الإنجليز

شاهد .. أغرب إطلالات نور قدري بعد ظهورها مع رامز جلال

بفستان أبيض.. درة تستعرض أناقتها في مهرجان كان السينمائي..صور