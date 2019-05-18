بشرى سارة للصائمين .. الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض التدريجي منذ الأمس على شتى أنحاء الجمهورية.



وتابعت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية، اليوم السبت، أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة بالأمس سجلت 35 درجة، ومن المتوقع أن يستمر هذا المعدل على مدار اليوم أيضًا.



وأشارت إلى أنه غدًا وبعد غد سوف نشهد انخفاض آخر في درجات الحرارة لتصل إلى 32 درجة مئوية، موضحة أنه ابتداءً من يوم الثلاثاء سوف نشهد ارتفاع آخر في درجات الحرارة ويستمر حتى نهاية الأسبوع.

