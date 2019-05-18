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أخبار العالم

تحذيرات من الطيران فوق الخليج.. أمريكا تتخذ خطوة أخرى في التصعيد مع إيران

السبت 18/مايو/2019 - 12:27 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ذكرت تقارير إعلامية، أن الولايات المتحدة الأمريكية وجهت تحذيرات لشركات الطيران بعدم الطيران فوق الخليج، حتى لا تتعرض الطائرات لخطأ في التعرف على هويتها، في ظل التوتر العسكري الذي تشهده المنطقة.

وفي سياق آخر، أجلت شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل" موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق، مشيرة إلى أنه يجري نقلهم إلى دبي.

وتشهد المنطقة توترا عسكريا ملحوظا بين امريكا وإيران، على خلفية العقوبات الاقتصادية الأمريكية على طهران.

ووافقت دول الخليج بالأمس على إعادة انتشار القوات الأمريكية في الخليج.

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