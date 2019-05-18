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برلمان

البرلمان الفريقى يشيد بتنفيذ المشروعات التنموية داخل دول القارة السمراء

السبت 18/مايو/2019 - 01:56 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد
أكد النائب مصطفى الجندى رئيس التجمع البرلمانى لدول شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الأفريقى أهمية القضايا التى استعرضها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لبحث جوانب التعاون مع الدول الأفريقية، اتصالًا برئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

ووجه "الجندى" فى بيان له أصدره اليوم التحية لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى لاهتمامها الحقيقى فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى والمتابعة المستمرة للتقدم المحرز في ملفات التعاون مع دول القارة الأفريقية، وذلك من أجل تعظيم مساهمة مصر في جهود التنمية وبناء القدرات لدول القارة، مشيدا بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولى على عقد هذا الاجتماع بشكل دورى من أجل متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، بالإضافة إلى سرعة تنفيذ مبادرات التعاون المختلفة التي تم طرحها وفى مقدمتها مبادرة الرئيس السيسى لعلاج مليون أفريقى من فيروس سى.

وأكد النائب مصطفى الجندى اهمية قيام الحكومة بإيفاد فرق طبية للإعداد لإقامة مراكز علاج فيروس سى، حيث تقوم تلك الفرق بزيارة 4 دول أفريقية كل شهر وإقامة مركز لعلاج العيون يضم جهازًا حديثًا لعلاج المياه البيضاء، وآخر للغسيل الكلوى، وثالث لعلاج فيروس سى في تشاد، وجار إقامة مراكز علاج فيروس سى في باقى الدول التي تتضمنها الخطة وإيفاد فريق طبي للصومال لتدريب الكوادر الصومالية في مجال الأمومة والطفولة تمهيدًا لمساعدة الصومال في إنشاء مركز للأمومة والطفولة بناء على طلب الحكومة الصومالية وإرسال 1000 نظارة طبية للأطفال بإثيوبيا و1000 نظارة أخرى للكبار لدعم مركز علاج أمراض العيون في أثيوبيا وإرسال 25 طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية إلى السودان، و3,5 طن من الأدوية و50 ألف عبوة علاج فيروس سى لإريتريا، و30 طرد أدوية متنوعة لجيبوتى وتوريد أدوية علاج الملاريا، ونقل الخبرة المصرية للدول الأفريقية في مجال علاج الملاريا وفيروس سى والإيدز.

كما اشاد النائب مصطفى الجندى بإيفاد عدد من المبعوثين إلى الدول الأفريقية بناء على الطلبات التي وردت من الجمعيات الإسلامية في تلك الدول، وبالإضافة إلى ذلك يجرى العمل على استكمال إنشاء مركز إسلامى في تنزانيا .

وأكد " الجندى " اهمية تصريحات الكهرباء حول تدريب 222 من الكوادر الأفريقية في مجالات الكهرباء والطاقة، إلى جانب قيام وزارة الكهرباء بالمساهمة في تنفيذ مشروعات إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في عدة دول منها الكونغو الديمقراطية وأوغندا، ومشروع الربط الكهربائى مع السودان، اضافة الى تأكيد الطيران المدنى بتواجد مصر للطيران في 32 دولة أفريقية، بالإضافة إلى منح تيسيرات خاصة للأشقاء من الدول الأفريقية القادمين إلى المطارات المصرية.

وأشاد الجندى بحرص الحكومة على تقديم المنح التعليمية للأشقاء الأفارقة في أكاديمية الفنون، وإصدار موسوعة تاريخ أفريقيا العام، بالإضافة إلى مشاركة الفرق الفنية الأفريقية في المهرجانات التي استضافتها مدن الأقصر وأسوان والقاهرة وتنفيذ مشروع إنشاء خط ملاحى منتظم يربط مصر بدول القارة، سواء من خلال إنشاء شركة وطنية للشحن والنقل البحري، أو تطوير الشركتين القائمتين اللتين تتوليان أعمال الشحن والنقل البحري وإنشاء طريق برى بين مصر وتشاد، وكذا مقترحات ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهى المشروعات التي تستهدف تحقيق التواصل الجغرافى بين دول القارة، وتخدم أغراض التنمية وتيسير حركة التجارة.

وأكد النائب مصطفى الجندى اهمية العمل على تسريع دخول اتفاقية التجارة الحرة البينية حيز النفاذ لما سيكون لها من آثار إيجابية على تعزيز التعاون وتنشيط التبادل التجارى بين دول القارة، مشيرا الى الاهمية القصوى لجميع المشروعات التى تقوم بها مصر داخل دول القارة السمراء فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى.

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