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ثقافة

محاضرة عن الشباب والوعي بالتاريخ الوطني في ثاني ليالي رمضان بثقافة السويس

السبت 18/مايو/2019 - 02:13 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة انشطة متنوعة بليالي رمضان الثقافية والفنية، حيث أقام فرع ثقافة السويس في ثاني ليالي رمضان "بجمعية أسوان" احتفالية فنية ثقافية تضمنت محاضرة بعنوان "الشباب وضرورة الوعي بالتاريخ الوطني" حاضرت فيها هدى الشريف.

وركزت "الشريف" على الاهتمام بتثقيف الشباب وتوعيتهم بتاريخهم الوطني، وأن للشباب دور كبير ومهم في تنمية المجتمعات وبنائها، كما أن المجتمعات التي تحوى نسبة كبيرة من الفئة الشابة هي مجتمعات قوية، وذلك كون طاقة الشباب الهائلة هي التي تحركها وترفعها.

وأشارت إلى أن الشباب ركيزة أي أمة، وأساس الانتماء والتطور فيها، كما أنهم بناة مجدها وحضارتها وحماتها، كما أن الشباب هم عماد أي أمة وسر النهضة فيها، وهم بناة حضارتها، وخط الدفاع الأول والأخير عنها، ويشاركون في عمليات التخطيط المهمة.

كما تم تقديم فقرة تنورة للفنان ايهاب ابو زيد، بجانب عرض فيلم كمبيوتر بعنوان "هود عليه السلام" واختتم الحفل بعرض فني للإنشاد الديني لفرقة الشيخ أحمد حجازي.

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