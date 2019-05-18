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محافظات

الهلال الأحمر بالمنيا يوزع الهدايا التذكارية علي ركاب محطة القطار.. صور

السبت 18/مايو/2019 - 05:07 م
الهلال الأحمر بالمنيا
الهلال الأحمر بالمنيا يوزع الهدايا التذكارية علي الركاب
أيمن رياض
نظم الهلال الأحمر المصري بالمنيا احتفال مع المتطوعين بقيادة عزيز جرجس مدير عام الهلال الأحمر بالمنيا ، محمد صلاح جادو نائب مدير الجمعية ومدير أنشطة الشباب و المتطوعين بمحطة قطار المنيا وقاموا باستقبال مندوب المركز العام للهلال الأحمر والذي يحمل الهدايا وقام المتطوعين بالاحتفال مع الركاب المتواجدين بالمحطة، وتوزيع الهدايا التذكارية، والتقاط الصور معهم.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار سلسلة من الأنشطة التي ينفذها الهلال الأحمر المصري لتنمية الوعي، بأهمية التطوع، وكذلك الاحتفال بمسيرة الهلال الأحمر المصري الإنسانية في مصر، لما يزيد عن قرن من الزمان

فتتعدد أنشطة الهلال الأحمر المصري، ومنها تقديم الإسعافات الأولية للمصابين فور وقوع الأحداث، وكذلك التواجد في أماكن حدوث الكوارث أو النكبات، إضافة إلى نشر الوعي الصحي في المناطق العشوائية والأكثر احتياجًا، كما أن المتطوعين يعتبرون سفراء للهلال الأحمر المصري في مختلف المحافظات، ويقومون بتنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة.
الهلال الأحمر بالمنيا يوزع الهدايا التذكارية علي ركاب محطة القطار.. صور
الهلال الأحمر بالمنيا يوزع الهدايا التذكارية علي ركاب محطة القطار.. صور
الهلال الأحمر بالمنيا يوزع الهدايا التذكارية علي ركاب محطة القطار.. صور
الهلال الأحمر بالمنيا يوزع الهدايا التذكارية علي ركاب محطة القطار.. صور
الهلال الأحمر بالمنيا يوزع الهدايا التذكارية علي ركاب محطة القطار.. صور

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