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محافظات

محافظ الشرقية يترأس لجنة لاختيار مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية

السبت 18/مايو/2019 - 06:33 م
محافظ الشرقية يترأس
محافظ الشرقية يترأس اللجنة
محمد الطحاوي
ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لجنة لاختبار عدد من المتقدمين والبالغ عددهم 9 لاختيار الأكفأ والأنسب لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري.

أكد المحافظ أن معايير الإختبار تتضمن عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها و إلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي فضلًا عن تقارير تقييم الأداء و التعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك إختبار السمات الشخصية ومهارات الإتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة إتخاذ القرار.

حضر الإختبارات اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات واللواء علاء رشاد السكرتير العام المساعد والدكتور أشرف توفيق مديرية الطب البيطري والدكتور وائل محمد صلاح خبير وظيفي والأستاذ أحمد علي مدير مديرية التنظيم والإدارة .

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