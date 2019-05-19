تعرف على المنح المستحقة للطبيب من اتحاد المهن الطبية

أعلن اتحاد المهن الطبية عن منح إعانات لعدد من الفئات ومنها إعانة التجنيد وقدرها 500 جنيه، ويستحقها الطبيب خلال مدة التجنيد.



كما يمنح الاتحاد إعانة ولادة طبيعية وقدرها 500 جنيه، ويجب إحضار شهادة ميلاد المولود، وهناك أيضا الإعانة الاستثنائية وقدرها 1000 جنيه مرتين خلال العام، وهناك إعانة وفاة 4000 جنيه لمستحقى المعاش هذا بالإضافة إلى إعانة مصاريف جنازة وقدرها 1000 جنيه.



وهناك اعانة علاج شهرى وقدرها 250 جنية وتصرف كل 6 شهور, هذا بالإضافة إلى إعانة علاج بفواتير 2500 وتصرف بأصل الفاتورة ويكون الطبيب غير مشترك بمشروع العلاج.



ويمنح ايضا الاتحاد إعانة علاج نفسى"بفواتير"بدون حد اقصى لغير المشتركين بمشروع العلاج.



وإخيرا يمنح إعانة معتقل للاعزب 250 شهريا وللمتزوج 500 جنيه شهريا.







مستحق إعانة التجنيد:



عضو الإتحاد (بشرى، صيادلة، أسنان أو بيطرى) الذكور المجندين لاداء الخدمة العسكرية

مبلغ الاعانة: 500 جنية وتصرف مرة واحدة فى العمر بعد استلام كارنية القوات المسلحة

الاوراق المطلوبة لاعانة التجنيد:-



1-استمارة أ.ن

2-اثبات التجنيد أو تصريح اجازة

3-كارنية الجيش

4-استمارة تسجيل الحاسب الالى



أسلوب تقديم الطلب:-



يقوم عضو الاتحاد أو من ينوب عنه بتقديم الطلبات عن طريق النقابة الأصلية

استيفاء الأوراق المطلوبة قرين كل إعانة

