المالية: ارتفاع حصيلة ضرائب القيمة المضافة لـ247.5 مليار جنيه في 9 أشهر

نجحت الحكومة في تحصيل ضرائب على السلع والخدمات والمعروفة إعلاميا بالقيمة المضافة خلال الـ9 شهور الأولى من العام المالي الجاري لـ247.5 مليار جنيه مقارنة بـ208.7 مليار جنيه بنفس الفترة المناظرة من العام المالي الماضي بفارق 38.8 مليار جنيه.



كشف تقرير صادر عن وزارة المالية، أنه تم تحصيل ضرائب مبيعات بقيمة بلغت 111.14 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مارس من العام المالي 2018/2019 مقابل 95.723 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له



ووصلت حصيلة الضرائب علي السلع المحلية في الـ9 شهور الأولي من العام المالي الجاري لـ34.702 مليار جنيه مقابل 31.81 مليار جنيه بنفس الفترة من العام المالي السابق له.



ووصلت حصيلة السلع المستوردة لنحو 76.45 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتي مارس من العام 2018/2019 مقابل 63.913 مليار جنيه بنفس الفترة من العام السابق له.