انخفاض الحرارة.. حالة الطقس المتوقعة اليوم 19 - 5 - 2019

تشهد محافظات مصر اليوم الأحد، انخفاضا نسبيا في معدلات الحرارة، بعد الارتفاع الذي شهدته البلاد، على مدار الايام الماضية، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وجنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 31



شبين الكوم 18 30



الإسكندرية 15 27



ببورسعيد 19 24



الزقازيق 18 31



الإسماعيلية 17 29



السويس 19 31



العريش 15 25



شرم الشيخ 26 36



الغردقة 27 38



بني سويف 18 35



المنيا 18 37



أسيوط 19 37



سوهاج 20 37



قنا 21 38



الأقصر 22 38





درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 39



المدينة 24 38



الرياض 25 38



المنامة 29 36



أبوظبى 30 39



الدوحة 29 36



الكويت 24 37



دمشق 10 30



بيروت 18 23