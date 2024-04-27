دينا فؤاد : تكريم الرئيس السيسي "أجمل لحظات حياتي"

قالت الفنانة دينا فؤاد إنها سعيدة بدورها في مسلسل "الاختيار"، قائلة إن تكريم الرئيس السيسي لها "من أهم لحظات حياتي ".

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة "ON" :" كنت مغلولة من داخلها حينما كانت تصور (الاختيار) بسبب الأعمال الإرهابية الدنيئة .

واصلت دينا فؤاد حديثها :"دوري في جمال الحريم تعب أعصابي .. والمخرجة قعدتلي على الأرض وقالت يا قاتل يا مقتول".



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