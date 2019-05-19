لليوم الثاني.. رئيس مدينة أشمون يحيل ممرضين بالمستشفى العام للتحقيق

لليوم الثاني على التوالي فاجأ الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون مستشفى أشمون العام بعد الزيارة التنكرية أمس.



وفاجأ الاقسام الداخلية للوقوف على السلبيات ومعاملة المرضى وذويهم ، وأسفرت الجولة عن إحالة 2 من طاقم التمريض بقسم الباطنة للتحقيق للتقصير في التعامل مع حالة المريض محمد رمضان عبدالجواد زلابية والتي تم إحالتها إلى معهد الكبد بشبين الكوم تحت إشراف مباشر وأمر بخروج سيارة إسعاف وطبيب لتسليم الحالة لمعهد الكبد حيث أن حالته لا يتوفر لها الاستشاريون والعلاج اللازم لها بعد الاطلاع على التقارير الطبية .



كما أحال عاملة بقسم الحروق لسوء معاملة مرافقي المرضي ، وإحالة ممرضة للتحقيق للغياب بدون إذن ، وتكريم الطبيبة عائشة محمود بقسم الحضانات لحسن معاملتها للمواطنين المرافقين للمرضى ، كما تم تدبير مكان لاحد حالات الأطفال التي تحتاج إلى حضانة أكسجين بعيادة خاصة مجانا لعدم توافر حضانات بالمستشفى.



وأكد "القزاز"، استمرار الجولات على كافة المصالح الخدمية، خاصة المستشفيات العامة لضمان حسن معاملة المواطنين ولتقديم الخدمات اللائقة .



