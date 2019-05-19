ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

لليوم الثاني.. رئيس مدينة أشمون يحيل ممرضين بالمستشفى العام للتحقيق

الأحد 19/مايو/2019 - 02:33 ص
رئيس مدينة اشمون
رئيس مدينة اشمون يحيل ممرضين بالمستشفي العام للتحقيق
مروة فاضل
لليوم الثاني على التوالي فاجأ الدكتور أحمد القزاز رئيس مركز ومدينة أشمون مستشفى أشمون العام بعد الزيارة التنكرية أمس.

وفاجأ الاقسام الداخلية للوقوف على السلبيات ومعاملة المرضى وذويهم ، وأسفرت الجولة عن إحالة 2 من طاقم التمريض بقسم الباطنة للتحقيق للتقصير في التعامل مع حالة المريض محمد رمضان عبدالجواد زلابية والتي تم إحالتها إلى معهد الكبد بشبين الكوم تحت إشراف مباشر وأمر بخروج سيارة إسعاف وطبيب لتسليم الحالة لمعهد الكبد حيث أن حالته لا يتوفر لها الاستشاريون والعلاج اللازم لها بعد الاطلاع على التقارير الطبية .

كما أحال عاملة بقسم الحروق لسوء معاملة مرافقي المرضي ، وإحالة ممرضة للتحقيق للغياب بدون إذن ، وتكريم الطبيبة عائشة محمود بقسم الحضانات لحسن معاملتها للمواطنين المرافقين للمرضى ، كما تم تدبير مكان لاحد حالات الأطفال التي تحتاج إلى حضانة أكسجين بعيادة خاصة مجانا لعدم توافر حضانات بالمستشفى.

وأكد "القزاز"، استمرار الجولات على كافة المصالح الخدمية، خاصة المستشفيات العامة لضمان حسن معاملة المواطنين ولتقديم الخدمات اللائقة .

ترشيحاتنا

سنرد بكل حزم على إيران ووكلائها.. الجبير: السعودية لا تسعى إلى الحرب

تصدع منزل 4 طوابق في المنوفية والسكان يفترشون الأرض وغياب التنفيذيين..صور

عشت وحيدة.. شيرين: كنت محرومة من الدلع في طفولتي.. فيديو

مبيعبرونيش دلوقتى.. علاء مرسي: أنا اللي قدمت محمد سعد وأحمد السقا.. فيديو

منصور بن زايد يقود مانشستر سيتي لكتابة تاريخ جديد في 10 سنوات

تورتة مانشستر سيتي.. كيف احتفل منصور بن زايد بلقب الدوري الإنجليزي..صور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية بصحبة أحمد صبرى بـ حفل الإفطار السنوى

الفنانون والإعلاميون يشاركون مصر الخير فى أكبر حفل إفطار جماعى لقرية أبيس بالإسكندرية..صور

يلا نرجع لمتنا.. أطول مائدة إفطار تزين كورنيش الغربية بمشاركة 1500 شخص.. صور