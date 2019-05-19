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تعليم

تعرف على آخر منح البحث العلمي الدولية والتخصصات المطلوبة

الأحد 19/مايو/2019 - 06:14 ص
صدى البلد
نهلة الشربيني
تقدم أكاديمية البحث العلمي على مدار الفترة المقبلة عدة منح دولية بالتعاون مع كبرى المؤسسات العلمية والبحثية، في العديد من المجالات المختلفة.

أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمؤسسة الوطنية الصينية للعلوم الطبيعية، قبول مقترحات بحثية للأعوام (2020 – 2022 )، وذلك طبقًا للشروط المطلوبة في مجال علوم الحياة والهندسة وعلوم المواد، على أن تكون مدة كل مشروع 3 سنوات، ويتم تمويله بالمبلغ المخصص لكل مشروع قدره 300 ألف جم (100 ألف جم/سنويا).

وأشارت الأكاديمية في إعلانها، إلى أن عدد المشروعات التي تُمول 6 مشروعات، لذا يجب أن يتقدم الباحث المصرى والباحث الصينى بالمقترح البحثى فى نفس الوقت الموقع الخاص بجهته، وعلى الباحثين الراغبين فى التقدم بالمقترحات حتى موعد أقصاه 27 يونيو 2019.

وفي سياق آخر تقدم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار التعاون بينها وبين منظمة التعليم والعلوم والثقافة (اليونسكو)، عن المنح التالية فى مجال الكيمياء الخضراء :منح أبحاث الكيمياء الخضراء للعلماء الشباب *Green Chemistry research grants for young scientists.

وتهدف المنح إلى دعم وتطبيق الأبحاث العلمية فى مجال الكيمياء الخضراء التى يقوم بها العلماء الشباب، حيث يشترط للتقدم لهذه المنحة ألا يتعدى عمر الباحث 39 عامًا وأن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها، وتصل قيمة المنحة إلى 30000 (ثلاثون ألف) دولار أمريكي، على أن يكون آخر موعد للتقدم هو 31 أغسطس 2019 ولن تتحمل الاكاديمية أية نفقات.

بينما أطلقت الأكاديمية البحث العلمي، برنامج Intra- Africa Academic Mobility Call for 2019، المعنى بمؤسسات التعليم العالى فى أفريقيا، وذلك في إطار تعاونها مع الاتحاد الافريقى.

وأشارت إلى أن البرنامج، مبادرة مشتركة بين الاتحادين الافريقى والاوروبى لدعم استراتيجية التعليم العالى فى أفريقيا، ويهدف الى تعزيز تنمية رأس المال البشرى فى أفريقيا.

وتبلغ التكلفة المخصصة لهذا البرنامج 8,9 مليون يورو يتم من خلالها دعم تكاليف المنح الدراسية وتنظيم تنقل الطلاب والموظفين المختارين، على أن يكون آخر موعد لتلقى الترشيحات 21 يونيو 2019.

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