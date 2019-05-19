بعد تراجعه خلال تعاملات السبت.. 32 جنيها انخفاضا في سعر الذهب منذ بداية 2019

واصلت أسعار الذهب في السوق المحلى التراجع خلال منتصف تعاملات السبت، 18 مايو 2019 ، بقيمة 3 جنيهات على مستوى مختلف الأعيرة.



وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 609 جنيهات مقابل 612 جنيهًا أمس الجمعة الاول.



فيما سجل سعر الذهب عيار 18 مبلغ 522 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 24 قيمة الـ 696 جنيهًا، فى حين سجل سعر الجنيه الذهب 4872 جنيهًا.



وانخفضت أسعار الذهب بنحو 32 جنيها منذ 20 يناير 2019، حيث سجل عيار 21 الأكثر رواجا فى مصر 641 جنيها للجرام، وبلغ وقتها سعر عيار 18 نحو 549 جنيها للجرام.