لقاء تيم حسن التليفزيوني في الهيبة الحصاد يشعل تويتر

اشتعلت الأحداث في الحلقة الـ13 من مسلسل "الهيبة الحصاد"، وتفاعل معها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعبر مغردون عن إعجابهم بـ اللقاء التليفزيوني الذي أجراه جبل شيخ الجبل "تيم حسن" مع الاعلامية نور "سيرين عبد النور" خلال محاصرة الشرطة له في أحد الأحياء الشعبية في بيروت.



وهو الظهور الأول لـ جبل شيخ الجبل في وسائل الإعلام، بعد سنوات من مطاردة الشرطة له ولكن تنجح نور في اقتحام حصار الشرطة وإقناع جبل بإجراء مقابلة تليفزيونية ليتحدث للعالم.



وتصدرت الحلقة الـ13 من الهيبة الحصاد الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من عرضها على قناة Mtv اللبنانية.





