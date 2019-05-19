ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

لقاء تيم حسن التليفزيوني في الهيبة الحصاد يشعل تويتر

الأحد 19/مايو/2019 - 11:29 ص
تيم حسن
تيم حسن
شروق ابراهيم
اشتعلت الأحداث في الحلقة الـ13 من مسلسل "الهيبة الحصاد"، وتفاعل معها رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعبر مغردون عن إعجابهم بـ اللقاء التليفزيوني الذي أجراه جبل شيخ الجبل "تيم حسن" مع الاعلامية نور "سيرين عبد النور" خلال محاصرة الشرطة له في أحد الأحياء الشعبية في بيروت.

وهو الظهور الأول لـ جبل شيخ الجبل في وسائل الإعلام، بعد سنوات من مطاردة الشرطة له ولكن تنجح نور في اقتحام حصار الشرطة وإقناع جبل بإجراء مقابلة تليفزيونية ليتحدث للعالم.

وتصدرت الحلقة الـ13 من الهيبة الحصاد الاكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي تويتر بعد ساعات قليلة من عرضها على قناة Mtv اللبنانية.


ترشيحاتنا

سعر الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 19-5-2019

امتحانات أولى ثانوي .. الطلاب يدخلون اللجان لبدء الامتحان

ستدمر الزراعات.. تحذيرات من موجة حارة بداية من الثلاثاء المقبل

رياح نشطة على خليج السويس.. طقس الغد حار على القاهرة وشبورة على شمال البلاد

يحبه ويعتبره قدوته .. رسالة خاصة لـ محمد صلاح من الطفل سيف

أمم إفريقيا .. سبب رفض رئيس الزمالك خوض القمة أمام الأهلي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته

أمم أفريقيا .. شاهد آخر التطورات في استاد القاهرة استعدادا للكان