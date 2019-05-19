نسرين أمين تكشف أسباب تأخير عرض مسلسل شقة فيصل 3 سنوات

كشفت نسرين أمين عن أسباب تأجيل مسلسلها الجديد "شقة فيصل" لأكثر من ثلاث سنوات قبل بدء عرضه في الموسم الرمضاني الحالي.



قالت نسرين لـ صدى البلد، إن هذا الأمر ليس له علاقة بي، بل يعود إلى شركة الإنتاج وقناة ام بي سي، ولكن الأمر لا علاقة له بالظروف الإنتاجية أو مشاكل بين فريق العمل، خاصة أن كواليس تصوير المسلسل كانت رائعة وقريبة إلى قلبي فمعظم المشاركين تجمعني بهم علاقة صداقة".



مسلسل شقة فيصل بطولة كريم محمود عبد العزيز، أيتن عامر، نسرين أمين، صلاح عبدالله، منة عرفة، وائل نور وأحمد فتحي، من إخراج شيرين عادل، تأليف محمد صلاح العزب.