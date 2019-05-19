كلنا واحد.. قوافل الداخلية الطبية تكشف على 782 مواطناً من قرية طنبشا بالمنوفية

أطلق قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار 3 أيام ، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية طنبشا بدائرة مركز شرطة بركة السبع ، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية.





أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على (782) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.



