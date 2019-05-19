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حوادث

كلنا واحد.. قوافل الداخلية الطبية تكشف على 782 مواطناً من قرية طنبشا بالمنوفية

الأحد 19/مايو/2019 - 12:54 م
الداخلية
الداخلية
مصطفى الرماح
أطلق قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية، قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات الطبية مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار 3 أيام ، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية طنبشا بدائرة مركز شرطة بركة السبع ، والمرور على الأقسام والمراكز الشرطية.

أسفرت جهود القافلة عن الكشف الطبى على (782) حالة ، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين، واستمرارًا لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان .

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