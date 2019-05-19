رئيس النمسا: هناك حاجة لانتخابات مبكرة لاستعادة الثقة

أوصى الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين اليوم الأحد، بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر.



وأضاف الرئيس أن من المهم منح النمساويين الفرصة لبداية جديدة وإعادة بناء الثقة في حكومتهم.



وكان المستشار النمساوي زيباستيان كورتس دعا إلى انتخابات مُبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي.