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ثقافة

على مدار 3 أشهر.. أنشطة صيفية متنوعة للأطفال والنشء بمكتبة الإسكندرية

الأحد 19/مايو/2019 - 06:33 م
مكتبة الاسكندرية
مكتبة الاسكندرية
أحمد عبد العزيز
أعلنت مكتبة الإسكندرية، اليوم، الأحد، عن البرنامج السنوي للأنشطة الصيفية والذي تقيمه مكتبتا الطفل والنشء بإدارة المكتبات المتخصصة بقطاع المكتبات، على مدار 3 أشهر تبدأ من بداية يونيو المقبل، وتشهد أنشطة تفاعلية وورش عمل متنوعة وفعاليات ثقافية وعلمية وفنية مختلفة.

وتتنوع أنشطة مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية والتي تستقبل الأطفال من سن 6 إلى 11 سنة، لتشمل برنامج أنشطة قاعات القراءة والذي يقام من يونيو إلى سبتمبر، ويتناول موضوعات مختلفة يوميًا.

كما تقدم مكتبة الطفل برنامج ورش العمل وأنشطة القراءة الذى يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة اليدوية والفنية والعلمية والثقافية.

وتنظم مكتبة الطفل برنامج خاص بالتوعية الأسرية والتربية الإيجابية، يقدمه مجموعة من المختصين في هذا المجال.

كما تنظم المكتبة برنامج الزيارات الخارجية بالتعاون مع اللجان الاجتماعية ولجان المرأة والطفل الخاصة بمجموعة نوادي بالإسكندرية.

وتقدم مكتبه النشء بمكتبة الإسكندرية العديد من الأنشطة والبرامج والمحاضرات والزيارات الخارجية المتنوعة للنشء من سن 12 إلى 16 سنة، وذلك من خلال البرامج والورش الفنية والعلمية والثقافية؛ ومنها ورش الكتابة وتنمية المهارات الشخصية ومحاضرات التوعية المتعددة، ومسابقات العروض التقديمية، ومسابقه الشعر والإلقاء، ومسابقات الرسم والتصوير، والورش العلمية والتاريخية، بالإضافة إلى الزيارات الخارجية لأهم الأماكن الأثرية والتاريخية.

كما تعقد المكتبة محاضرات وندوات خاصة بأولياء الأمور حول التربية الصحيحة والتعامل مع المراهقين والشباب الصغير.

وتتعاون مكتبتا الطفل والنشء هذا العام مع مركز الفنون ومركز دراسات الخطوط ومتحف الآثار ومركز توثيق التراث بمكتبة الإسكندرية في تقديم الأنشطة وورش العمل.

وسيتم تنظيم احتفالية بنهاية البرنامج الصيفي لتكريم الأعضاء المتميزين، وأيضًا المتطوعين، تقديرًا لمجهوداتهم التي بزلوها خلال البرنامج.

وستتضمن الاحتفالية العديد من العروض والفقرات الفنية المتميزة من تقديم أعضاء المكتبة.

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