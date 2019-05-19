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أصل الحكاية

سهل وبدون تعقيدات.. تعرف على موعد طرح ريسيفر بث مباريات الأمم الإفريقية على التليفزيون المصري

الأحد 19/مايو/2019 - 05:27 م
الأمم الإفريقية -
الأمم الإفريقية - مصر 2019
أحمد سالم
قال هشام رشاد نائب رئيس قطاع التليفزيون للبرامج الرياضية، إن الهيئة الوطنية للإعلام تنهي استعداداتها لبث مباريات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر من خلال البث الأرضي على التلفزيون المصري.

وقال لصدى البلد إن جهاز الاستقبال ( الريسيفر) الخاص باستقبال البطولة من المقرر أن يتم طرحه بالأسواق بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، أي قبل البطولة بأسبوعين على الأقل.

وأضاف بأن الريسيفر سيكون سهل الاستخدام بدون تعقيدات هندسية بحيث يسهل على المواطنين المشاهدة الكاملة للمباريات، مشيرا إلى أنه لن يحتاج أي اتصال ب، ستالايت أو جهاز استقبال خارج، حيث من المؤكد أنه يحتوي على جهاز استقبال داخلي.

وفيما يخص بالاستعدادات لتنظيم البطولة، تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم، الأحد، الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 المقرر عقدها في مصر انطلاقًا من الشهر القادم، حيث اطلع على منظومة استخراج بطاقات المشجعين وحجز التذاكر.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعباس كامل، رئيس المخابرات العامة، والمهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع إلى عرض تقديمي لمنظومة تذاكر بطولة الأمم الأفريقية، وأعقب ذلك استلام لأول بطاقة مشجع بالبطولة.

وشهد الرئيس أيضًا إطلاق التميمة الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية، حيث قدمت اللجنة المنظمة نموذجًا للتميمة في ختام العرض، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع مجموعة الشباب القائمين على منظومة استخراج بطاقات المشجعين.

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