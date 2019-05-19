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فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة

الأحد 19/مايو/2019 - 08:31 م
الرئيس السيسى يتناول
الرئيس السيسى يتناول الإفطار مع عدد من المواطنين
محمد عبد المنعم
ببساطة وابتسامة نابعة من القلب، وقف الرئيس عبد الفتاح السيسى مرحبا بضيوفه من المواطنين القادمين من مختلف محافظات الجمهورية ملبين دعوته على الإفطار فى مقر إقامته الخاصة.

المدعوون لم يصدقوا أن رئيس جمهوريتهم يجلس معهم على مائدة واحدة يتناول من نفس طعامهم ويتحاور معهم، لكن كعادة الرئيس السيسى فى تعامله ببساطة مع أبناء وطنه سرعان ما تذوب تلك الرهبة ويتحول اللقاء إلى طرح المشاكل، والرئيس يستمع وينصت لهم بكل اهتمام ويدون ملاحظاتهم بكل اهتمام.

لقاء اليوم لم يكن الأول بل تكرر أكثر من مرة، وكان الرئيس قد وجه دعوة شخصية منه اليوم لمجموعة من المواطنين من محافظة القاهرة والمنيا وأسيوط والفيوم وجنوب سيناء وبنى سويف والوادى الجديد، وذلك فى إطار حرصه الدائم على اللقاء المباشر مع المواطنين للاستماع إليهم ولآرائهم والحديث حول ما يشغلهم من قضايا.

ولا تعد هذه المرة الأولى التى يستقبل فيها الرئيس السيسى عددا من المواطنين فى مقر إقامته لتناول الإفطار معهم، ففى يونيو 2017 استقبل الرئيس السيسى أيضا مجموعة من المواطنين فى مقر إقامته لتناول وجبة الإفطار معه، حيث مثل المواطنون مجموعة من مختلف محافظات الجمهورية وحى الأسمرات.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على استقبال المواطنين بنفسه فى مقر إقامته الخاص، وأدار معهم حديثا حول أوضاع البلد والظروف التى شهدتها البلاد خلال هذه الفترة.

كما شهد رمضان 2017 أيضا إفطار الرئيس مع مجموعة من الضباط والمجندين خلال تأديتهم خدمتهم على الطريق.
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة
فيديو وصور.. لم يكن الأول.. السيسى يتناول الإفطار مع 20 مواطنا من 7 محافظات بمقر إقامته الخاصة

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