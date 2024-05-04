الوزراء: تفقد السيسي للمشروعات في شرم الشيخ للوقوف على ما يتم تنفيذه.. فيديو

أكد المستشار محمد الحمصاني ، المتحدث باسم مجلس الوزراء ، أن رئيس مجلس الوزراء بادر بأن المؤشرات الإيجابية للمشروعات الاقتصادية الفترة الماضية ليست نهاية المطاف ، ولابد من الاستمرار في عملية الإصلاح الشاملة للاقتصاد المصري.

وتابع " الحمصاني " ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن رئيس الوزراء أكد على ضرورة دعم القطاع الخاص ، وتحسين معيشة المواطن ، والخطة الاستثمارية تركز على الصحة والتعليم وبرنامج حياة كريمة.

وأكمل: تفقد الرئيس السيسي للمشروعات في شرم الشيخ هدفها الوقوف على ما يتم عرضه وتنفيذه من مشروعات كما وتأتي في إطار خطة الدولة لتفقد المشروعات في أكثر من محافظة .