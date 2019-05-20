برلماني: تشجيع المواطن على تسجيل وحدته السكنية يعود على خزينة الدولة بالخير

قال النائب حسن السيد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان، إن معظم الوحدات السكنية وغير السكنية تسجل بنظام العقود الابتدائية فقط، لافتا إلى تخفيض رسوم تسجيل العقارات يساهم فى تقليل أعداد الوحدات غير المسجلة وخاصة أن رئيس مصلحة الضرائب العقارية أكدت أن هناك 40 مليون وحدة سكنية وغير سكنية، المسجل منها فقط 5%.



وتابع السيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن قيمة الضرائب على تلك الوحدات غير المسجلة لن تكون مرتفعة جدا وخاصة أن معظمها يقع داخل القرى والمناطق الريفية، لافتا إلى أن تشجيع المواطن لتسجيل وحدته من خلال تخفيض التكاليف سيعود على خزينة الدولة بالخير.



وكان قالت الدكتورة سامية حسين؛ رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ إن عددًا كبيرًا من المصريين سيكونون معفيين من الضريبة العقارية؛ ولكن يجب إعلامنا بامتلاكه وحدة سكنية.



وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب العقارية؛ أن وفقا لبيانات وزارة الكهرباء عدد العقارات في مصر 40 مليون وحدة سكنية وغير سكنية؛ منوهة أن عدد المسجل منها فقط 5%.