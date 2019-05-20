مدير أمم إفريقيا: هتشوفوا استادات عالمية.. والتذاكر بإشراف جهات رقابية.. فيديو

قال محمد فضل، مدير بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، إن استعدادات الملاعب لاستضافة البطولة تُجرى على قدم وساق، ويتم بحث كيفية استغلال الحدث على جميع الأصعدة.





وأضاف "فضل"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة "صدى البلد"، أن شركة «تذكرتي» تتولى مهمة إصدار التذاكر الخاصة بمباريات البطولة تحت إشراف جهات رقابية.





وأكد مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية، أن جميع قطاعات الدولة تقدم كامل الدعم حتى تخرج البطولة بالشكل اللائق على كافة الأصعدة، أمنيًا وسياحيًا وإعلاميًا واستثماريًا، وكذلك على مستوى استقبال الوفود، متابعًا: «القائمون على هذا الملف عددهم كبير، والناس مش بتنام، عشان تخرج البطولة بشكل مشرف لبلدنا».



