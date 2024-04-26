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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث.. صور

صدى البلد

نظمت أكاديمية الشرطة "مركز بحوث الشرطة" بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية إحتفالية لتخريج المتدربين بالدورات التدريبية فى مجالات (مكافحة الإرهاب الدولى – الإدارة الإستراتيجية وتنمية الموارد البشرية فى الأجهزة الأمنية – مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية) بإجمالى عدد (61) متدرب ومتدربة من الكوادر الأمنية الأفريقية ودول الكومنولث يمثلون عدد (22) دولة افريقية، وعدد (5) دول كومنولث. 

وخلال كلمته نقل اللواء/ مساعد الوزير رئيس أكاديمية الشرطة تحيات/ وزير الداخلية وإهتمام سيادته البالغ بفعاليات تلك الدورات مؤكداً حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية ، بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمى يسهم فى تحقيق الأمن.  

 كما أكد السفير/ الأمين العام للوكالة أن تعزيز الأمن والإستقرار فى دول القارة الأفريقية يمثل أحد أولويات عمل الوكالة فى سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والإستقرار.

 تلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات فى مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة والذى شارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملى بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التى تحاكى الواقع المعاصر.

 وفى ختام الدورات تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير والتفوق وقد أعرب المتدربين عن تقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى أكاديمية الشرطة ، لِما شاهدوه من قدرةٍ فائقة على تزويدَهم بكم من المعرفة والمهارات والخبرات التدريبية والأمنية بإحترافية شديدة.

وذلك استمراراً لدور وزارة الداخلية الهادف إلى تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى مجالات العمل الأمنى لكافة الأشقاء من الكوادر الأمنية الدولية وفى ضوء تدعيم التعاون الأمنى بين مصر وأشقائها من الدول الصديقة لتحقيق الإستفادة من الخبرات الأمنية المصرية.


 

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